La classifica dei mercati più proficui online

Nel mondo delle scommesse sportive, i mercati rappresentano in buona sostanza le categorie di scommessa entro cui possono giocare gli utenti. Un mercato, ad esempio, può essere “Risultato esatto”, che contiene tutte le possibili combinazioni di risultati esatti proposti dal bookmaker per quella partita.

Gli utenti tengono molto ai mercati. Anzi: molto spesso gli utenti scelgono i siti scommesse online proprio in base al numero di mercati che essi propongono, o ancora in base al numero di quote offerte per ogni mercato. Non si tratta, quindi, di qualcosa di trascurabile, bensì di un aspetto fondamentale che ogni vero scommettitore dovrebbe prendere in considerazione prima di effettuare le proprie giocate.

Come è lecito aspettarsi, ci sono alcuni mercati nel mondo delle scommesse sportive online che risultano solitamente molto più redditizi rispetto ad altri. Vediamo insieme una breve classifica dei più proficui nelle scommesse online.

Risultato esatto (Calcio)

Nel calcio, il risultato esatto è uno dei mercati che pagano di più in assoluto. La complicità di questa grande remuneratività è che si tratta di pronostici davvero difficili da indovinare. Il calcio è a dir poco imprevedibile, e se è facile immaginare quale sarà la squadra vincente, non è altrettanto facile immaginare quale sarà il risultato alla fine della partita.

Quante volte, infatti, è capitato di assistere a partite relativamente semplici per la squadra favorita, la quale però si è imposta magari solo per 1-0? Nel calcio succede molto spesso e i bookmaker tengono conto di questo: ecco perché, se indovinerete un risultato, otterrete dei moltiplicatori davvero interessanti.

Totale gol (Calcio)

Sempre restando nell’orbita del calcio, anche il totale gol è un mercato che paga davvero benissimo. Anche in questo caso (e non lo ripeteremo più: il fattore chiave è sempre questo) i ringraziamenti vanno alla difficoltà della scommessa. Si tratta in qualche modo di un mercato che somiglia a Risultato esatto: in questo caso però la difficoltà sta nel dover indovinare la somma di reti che verranno segnate.

Anche in questo caso troviamo quote davvero interessanti: non è raro vedere quote minime di 4.00 per questo tipo di giocata, e quote perfino doppie ad esempio per “nessun gol”.

Punti realizzati nei tempi regolamentari (Basket)

Come suggerisce il nome, questa scommessa richiede di indovinare la somma di punti che verrà realizzata nel corso della partita di pallacanestro. Attenzione a quali punti intende il bookie: alcuni esplicitano i punti di una sola squadra, altri sottintendono i punti totali. In ogni caso, basta indovinare la “fascia” di punteggio conclusiva (quindi ad esempio dai 100 ai 120): sembra facile soltanto in apparenza, ma le quote talvolta sono davvero golosissime.

Vincitore della competizione (Snooker)

Un mercato troppo spesso sottovalutato è quello dello snooker, ossia il biliardo in una sua particolare variante molto diffusa e conosciuta in tutto il mondo. Sebbene lo snooker non sia uno sport troppo seguito in Italia, in realtà scommettere in questa particolare competizione potrebbe portare ottime remunerazioni.

E’ il caso dei vincitori di determinate competizioni, come i mondiali ad esempio: le quote sono sempre molto elevate, e sono sempre più alte man mano che un giocatore è meno favorito. In ogni caso, tentar non nuoce: scommettere qualcosa sul secondo o terzo favorito potrebbe già fruttare bene.