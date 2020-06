"Bolkestein penalizza turismo italiano, Ue escluda balneari da direttiva": Campomenosi (Lega) interviene sulla situazione del turismo

“In questi giorni si sta discutendo su come intervenire a livello economico per affrontare la crisi conseguente all’epidemia. Ci sono anche soluzioni a costo zero, semplificando a livello normativo attraverso il potere legislativo che ha la Commissione europea, a cominciare da interventi per aiutare il turismo, che in Italia rappresenta il 13% del Pil: mi riferisco alla direttiva servizi, la cosiddetta e famigerata Bolkestein, contro la quale la Lega si batte da tempo, sulla quale si può intervenire per limitare il campo di applicazione".

Così Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, nel suo intervento durante la sessione plenaria.

"Abbiamo presentato un emendamento per escludere i balneari dall'applicazione della Bolkestein. Nonostante la Lega nella precedente esperienza di Governo abbia aiutato il settore con una proroga importante, l'attuale Governo sembra non avere le idee chiare e ha interrotto ogni negoziato con Bruxelles per sbloccare una situazione il cui risultato è che da anni gli investimenti per il comparto balneare in Italia sono bloccati proprio per il rischio e le problematiche che possono derivare da una direttiva che è datata 2006. Ora siamo nel 2020: si può intervenire per escludere quel settore, cosa aspetta l’Ue a farlo?” conclude.