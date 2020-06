Ellera, cucciolo di cinghiale soccorso dall'Enpa (FOTO)

Un cinghialino di pochi mesi ha vagato per diversi giorni nei dintorni di Ellera (Albisola Superiore), affamato e disidratato, finchè è stato trovato vicino ad un ristorante e soccorso; il piccolo è ora ospitato da una collaboratrice della Protezione Animali che, per conto dell’associazione, se ne prenderà cura fino all’autosufficienza; con l’attenuazione del distanziamento sociale e delle norme anticovid19, è subito ripreso il fenomeno del bracconaggio (non superiore né inferiore ad altre zone d’Italia) ed è probabile che la madre sia stata uccisa da bracconieri.

Il recupero dei cinghiali (ma anche caprioli e daini) feriti o in difficoltà è affidato dalla Regione Liguria agli Ambiti territoriali di caccia ma Enpa quando può collabora; a tutti gli altri animali selvatici provvede, di propria iniziativa, la Protezione Animali, associazione privata e non governativa; ciò in attesa che la Regione Liguria organizzi un efficace recupero h24 con proprio personale o tramite convenzioni; Enpa ha nuovamente richiesto alla giunta Toti (assessore Mai) l’adozione di tale obbligo di legge ma non ha ancora avuto risposta, mentre l’estate incalza ed aumentano, giorno dopo giorno, i soggetti bisognosi segnalati.