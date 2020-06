Ieri, ad Alassio, i poliziotti del Commissariato, con la collaborazione di personale della Squadra Mobile, hanno arrestato un cinquantaduenne, italiano, in esecuzione dell’ordinanza di cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona a seguito delle risultanze investigative di quel Commissariato.

Il provvedimento è stato emesso in relazione al reato di atti persecutori commessi dall’uomo ai danni della sua ex convivente per la quale aveva già un divieto di avvicinamento.