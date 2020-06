Alassio, atti persecutori: arrestato l'oculista Alessandro Quilici

Arrestato per aver commesso atti persecutori ai danni della sua ex convivente per la quale aveva già un divieto di avvicinamento. Con questa accusa sono scattate, nella giornata di ieri, le manette ai polsi di Alessandro Quilici, 52enne oculista, già dipendente dell’ospedale di Imperia e libero professionista.

L'operazione è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di Alassio, con la collaborazione di personale della Squadra Mobile, in esecuzione dell’ordinanza di cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Savona. Quilici si trova ora in carcere ad Imperia in attesa dell’interrogatorio.

Secondo ulteriori indagini, inoltre, tra le vittime di alcune azioni persecutorie non ci sarebbe solamente l'ex compagna del 52enne oculista: secondo l'accusa, infatti, l'uomo avrebbe di preso di mira anche altre persone tra le quali il giornalista Daniele La Corte che aveva subito un grave atto intimidatorio all'esterno della sua abitazione di campagna, in località Cavia di Alassio.

Un episodio prontamente condannato dall'ordine dei giornalisti regionale: "Il collega Daniele La Corte è stato bersaglio di un gravissimo episodio sul quale sono in corso indagini da parte degli inquirenti - le parole di vicinanza espresse in quell'occasione - Ignoti hanno versato liquido infiammabile davanti all’abitazione di campagna dove risiede la figlia e dove la famiglia del collega trascorre le vacanze estive, in località Cavia di Alassio. Con l’auspicio che si risalga quanto prima ai responsabili e sia fatta luce sul gravissimo e allarmante episodio, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria esprime solidarietà a Daniele La Corte e ai suoi familiari ed è loro vicino in questi momenti di tensione".