Camionista lituano in crisi epilettica perde il controllo del veicolo sulla A10 tra Savona e Albisola

Incidente tra Savona e Albisola, sull'Autostrada A10, poco lontano dall'area di servizio San Cristoforo, in direzione Genova.

Un camionista lituano è stato improvvisamente colto da una violenta crisi epilettica e ha perso il controllo del proprio mezzo pesante, strisciando per circa 100 metri contro il guard rail.

Fortunatamente lo sbandamento del veicolo non ha causato danni a persone o ad altri mezzi in transito.

L'automedica del Servizio Emergenza Sanitaria ha tempestivamente preso in carico il lituano e lo ha trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto di autostrada nel quale si erano verificati sversamenti di carburante da parte dell'autoarticolato.