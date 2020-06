Cede dose di marijuana a un minorenne: 23enne arrestato dalla polizia locale di Albenga

La polizia locale di Albenga continua a portare a segno importanti interventi contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. Nella giornata di ieri gli agenti in borghese dell’ufficio unico di sicurezza urbana hanno notato in piazza del Popolo un ragazzo italiano di 23 anni, le iniziali T.M., che la polizia locale osservava da qualche tempo.

L’atteggiamento sospetto del giovane ha portato gli agenti a decidere di continuare l’osservazione quando lo stesso si è spostato verso Vadino. Lì il ragazzo ha incontrato un minorenne italiano di 16 anni e, dopo un breve scambio di battute tra i due, gli agenti della polizia locale hanno notato lo scambio di una dose di sostanza stupefacente (marijuana) in cambio di denaro.

Immediatamente è scattato l’intervento e il 23enne è stato arrestato per spaccio con l’aggravante di aver venduto la sostanza a un minore. Per questo è stato condotto presso il carcere di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

“Come ho sottolineato durante l’ultimo consiglio comunale credo che per combattere il problema dello spaccio ad Albenga sia fondamentale l’attenta attività d’indagine della polizia locale, ma dobbiamo anche approfondire questo fenomeno sociale al fine di risalire ai motivi per i quali ragazzi così giovani, spesso anche al di sotto dei 14 anni, si avvicinano al mondo della droga - commenta l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci - Questo fattore rappresenta un vero e proprio disagio sociale ed è questo il profilo del problema sul quale questa Amministrazione sta impiegando le sue energie".

"Ringrazio ancora una volta gli uomini e le donne della nostra polizia locale che dimostrano grandi capacità investigative confermate da tutte le operazioni che quotidianamente portano a termine" conclude Vannucci.