Loano, individuati dalla polizia locale 53 mezzi senza assicurazione: decurtati 265 puntipatente

Continuano i controlli messi in atto dagli uomini della pattuglia “Sicurezza Stradale” della polizia locale di Loano.

Da aprile ad oggi gli agenti hanno individuato ben 53 veicoli sprovvisti dell'obbligatoria copertura assicurativa. La circolazione senza copertura assicurativa (disciplinata dall'articolo 193 del Codice della Strada) comporta una sanzione pecuniaria da 868 a 3.471 euro, la decurtazione di cinque punti sulla patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Tutti i mezzi sono stati sequestrati. In totale sono stati decurtati 265 punti-patente.

“Dati di questo genere sono a dir poco preoccupanti – notano il sindaco Luigi Pignocca e l'assessore alla polizia locale Enrica Rocca – E' possibile che, in alcuni casi, il mancato pagamento dei premi da parte dei conducenti sia dovuto ad una carenza di liquidità dovuta all'emergenza Covid. Tuttavia questo non può e non deve essere una giustificazione”.

Nella giornata di mercoledì 17 giugno, gli agenti di pattuglia hanno individuato e fermato un altro veicolo privo di assicurazione. Il conducente è stato sottoposto a etilometro e ciò ha permesso di accertare che nel suo sangue era presente un tasso alcolemico superiore al limite di legge. L'uomo, quindi, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada) con conseguente ritiro della patente. La Prefettura di Savona procederà con la sospensione della licenza di guida per un periodo di massimo un anno.

L'espletamento delle pratiche relative al caso ha fornito al comando di Loano l'occasione per “inaugurare” la nuova piattaforma informatica messa a disposizione dal Tribunale di Savona per comunicare in tempo reale le notizie di reato. Il nuovo sistema è in funzione dal mese di giugno.