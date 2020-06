Savona, auto sbatte contro le impalcature di galleria Valloria: fortunatamente nessun ferito grave (FOTO)

Non si sono registrati feriti gravi, se non un codice verde, nell'incidente verificatosi questa mattina a Savona, dove un'automobile è andata a sbattere, per cause non ancora ben chiare, contro le impalcature sulle quali stanno lavorando gli operai di Anas per la sistemazione del traforo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per verificare l'accaduto e la stabilità dei ponteggi, insieme ai sanitari della Croce Bianca di Savona che hanno trasportato l'autista del mezzo al San Paolo per i controlli di routine.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per regolare il traffico, che però risulta bloccato in entrambe le direzioni con diverse decine di metri di code.