Truffa auto usate: denunciato dai carabinieri titolare ditta a Carcare

I carabinieri della Stazione di Carcare, dopo una breve attività investigativa, hanno deferito a p.l. per falsità ideologica commessa da incaricato di pubblico servizio generato da altrui inganno e truffa, C.A.G. di anni 31 di nazionalità romena, residente a Quiliano.

L'uomo con artifici e raggiri molto ben articolati, ha fatto risultare venduti 50 veicoli, omettendo di versare i dovuti tributi, ammontanti fino ad oggi a circa 120mila euro a danno delle casse dello Stato.

C.A.G. titolare di una ditta per la compravendita di auto usate a Carcare, per porre in atto la redditizia truffa, ha agito anche fuori regione per irretire i clienti al fine di convincerli ad acquistare i veicoli.