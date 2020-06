Autostrade per l'Italia incontra le associazioni delle strutture ricettive savonesi: "Non vogliamo creare disagi alla viabilità e al turismo"

Si è svolto ieri un incontro tra la Direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia e i rappresentanti di Federalberghi in Provincia di Savona, Unione provinciale albergatori di Savona e Faita Federcamping Liguria. Le associazioni degli albergatori hanno rappresentato ad Aspi i riflessi delle attività di cantiere - in corso sulla rete ligure -sulla promozione dei flussi turistici locali. I rappresentanti della Direzione di Tronco di Genova hanno dettagliato il piano di lavorazione attualmente in corso, illustrando le ragioni tecniche dei cantieri e delle chiusure sulla viabilità per consentire le attività di ispezione nelle 285 gallerie della rete di Aspi in Liguria. L'attuale programmazione è in corso di evoluzione per recepire eventuali variazioni da parte del MIT, in seguito alla riunione convocata negli scorsi giorni dal Dicastero, con la Regione Liguria con tutti gli enti coinvolti. Aspi ha confermato il massimo impegno per accelerare le lavorazioni, con una task force di oltre 1000 tecnici al lavoro, per rispettare il piano di interventi in essere, la cui conclusione è attualmente stimata tra la fine di giugno e la metà di luglio.



La Direzione di tronco di Genova ha inoltre rassicurato i rappresentanti territoriali del turismo sulla disponibilità a supportare le strutture ricettive e i clienti dal punto di vista delle informazioni, determinanti per programmare viaggi nelle fasce orarie meno complesse. In particolare, è stato attivato un tavolo congiunto nel quale periodicamente la società aggiornerà i rappresentanti degli albergatori sull’evolversi della situazione. Gli albergatori verranno, inoltre, messi in condizione di avere aggiornamenti in tempo reale, attraverso il bollettino quotidiano e settimanale dei cantieri presenti sulla rete. I rappresentanti delle strutture alberghiere hanno dato la massima disponibilità a consigliare i propri clienti, già in fase di prenotazione, di consultare i canali informativi sulla viabilità, oltre al sito di Aspi e al canale Telegram dedicato alla Liguria (Autostrade per l’Italia – Liguria), per pianificare non solo le proprie partenze ma anche gli itinerari di viaggio.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.



Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Auto trade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.