Borghetto, premiati gli studenti vincitori del concorso “Diario Smarty” e del progetto “Donne Oltre”

Questa mattina presso l’Istituto Comprensivo Val Varatella, alla presenza della dirigente scolastica Brunella Scandura, dell’Assessore alla Cultura Maria Carla Calcaterra e in collegamento con il Sindaco Giancarlo Canepa e oltre cento alunni, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso "Diario Smarty: crea la tua copertina per il diario per l’anno scolastico 2020/2021".

Il tema di questo anno riguardava le “Donne di scienza” collegandosi alla seconda edizione del progetto “Donne Oltre” del Comune di Borghetto Santo Spirito, tramite il concorso di idee sulle figure femminili che hanno operato in campo tecnico e scientifico e che si sono contraddistinte, con il proprio impegno, i propri studi, le proprie azioni e scoperte, diventando un esempio e un modello nel campo in cui hanno operato.

L’Istituto Comprensivo Val Varatella, così come l’Amministrazione Comunale, ha voluto rendere merito ed onore alle donne che, andando oltre i pregiudizi, oltre le barriere e oltre i propri limiti hanno cambiato la storia e migliorato la società in cui oggi viviamo.

Il concorso ha visto come protagonisti gli alunni che hanno frequentato le classi 4 e 5 della scuola primaria e seconda della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Val Varatella.

Sono stati pemiati Per la scuola primaria, in ordine dal primo al terzo posto, Alessia Costa, Marta Botta Marta e Sara Opizzo. Menzioni speciali per Elia Russo, Vanessa Troncas e Pietro Michelini.

Per la scuola secondaria di primo grado primo posto ad Asia Russo, seconda Beatrice Berruto e terza Celeste Facchinetti. Menzione speciale per Mattia Giuliano.

L'Amministrazione Comunale di Borghetto Santo Spirito ringrazia l'Istituto Comprensivo Val Varatella, nelle persona della dirigente scolastica Brunella Scandura per aver scelto le Donne di Scienza quale tema per il concorso Diario Smarty 2020.

"Il ringraziamento è rivolto, a tutti i ragazzi che si sono impegnati nella realizzazione di bellissimi disegni, ed al corpo docenti, che con il coordinamento del Team Digitale, ha permesso la realizzazione del progetto" ha affermato l'assessore alla Cultura Maria Carla Calcaterra.