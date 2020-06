Con l'estate ricominciano le osservazioni astronomiche

"Domani comincia l’estate alle ore 23:44 ci sarà il solstizio e comincia alla grande con una bella eclissi anulare di Sole, purtroppo non è visibile dalla Liguria ma ci collegheremo via youtube con siti in tutto il mondo si potrà seguire l’evento quindi dal seguente link https://youtu.be/4u6jEQU6cwU". Cosi commenta in una nota l'Associazione Astrofili Orione.

"Abbiamo già trovato osservatori che trasmettono l’eclissi in diretta non solo dall’Italia ma anche dall’Oman, dal Pakistan, dall’India dalla Tailandia e da Hong Kong, viaggeremo virtualmente per tutto il mondo osservando la Luna che transita davanti al Sole".

"Ma soprattutto si ricomincia a fare osservazioni pubbliche, con tutte le precauzioni, igenizzazione e distanziamento, ma sabato 27 giugno saremo al rifugio Pratorotondo sul Beigua e domenica 28 al centro polifunzionale “le Officine” a Savona per osservare la Luna al primo quarto e per i più pazienti a fine serata appariranno anche i due pianeti giganti Giove e Saturno che per ora sono ancora molto bassi e li osserveremo meglio a luglio" conclude l'Associazione Astrofili Orione.