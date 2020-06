Ospedale Cairo, Costa e Pisani (Liguria Popolare): "Sulla sanità non bisogna dividersi, ma lavorare insieme per il bene della collettività"

Sempre più radicati nel territorio e vicini ad amministratori e cittadini: nella giornata di ieri il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa e il consigliere regionale e capogruppo Gabriele Pisani hanno visitato la Val Bormida accompagnati da Fabrizio Ghione, assessore di Cairo Montenotte e candidato alle prossime elezioni regionali.

“E’ stata l’occasione per incontrare numerosi Sindaci e amministratori della valle per confrontarci insieme sulle necessità del territorio – dichiarano il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa e il Capogruppo Gabriele Pisani – con il Comitato sanitario della Val Bormida abbiamo affrontato il tema dell’ Ospedale di Cairo Montenotte, un tema molto sentito dalla popolazione”.

“Faccio appello a tutti gli amministratori della Val Bormida perché sul tema della sanità dobbiamo fare tutti squadra e non dividerci – afferma Fabrizio Ghione, Assessore di Cairo Montenotte e candidato alle prossime elezioni regionali per Liguria Popolare – dobbiamo trovare posizioni condivise per il bene della collettività riscoprendo il verso senso della politica che è quello di mettersi a disposizione dei cittadini. Sull’ospedale di Cairo Montenotte solo con l’unità dei Sindaci e del territorio si possono portare a casa importanti risultati e su questo garantisco fin da ora il mio impegno a portare avanti un percorso unitario”.

“Il mio auspicio è quello che la politica sappia trovare le giuste soluzioni alle necessità e alle caratteristiche dei territori della nostra regione – conclude il leader dei popolari Andrea Costa – è stata anche l’occasione di incontrare le categorie produttive di questa valle, alle prese con una fase di ripartenza molto difficile” .