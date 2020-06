Via libera del Senato all'Election Day: ecco quando si voterà

Dopo la bagarre in aula di ieri sera, oggi il Senato ha dato il via libera al decreto legge sulle prossime consultazioni elettorali. In termini di legge, la "forchetta" per la data delle elezioni è tra il 15 settembre e il 5 novembre. Secondo quanto trapela dal ministro Lamorgese, l'intenzione del governo è quella di fissare l'Election Day fra domenica 20 e la mattina di lunedì 21 settembre.