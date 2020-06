Toti in diretta da Ventimiglia: "Il Coronavirus è un nemico subdolo, ma non deve fermarsi la voglia di rinascere"

Una diretta in una location decisamente diversa dal solito, quella di oggi da parte del governatore della Liguria Giovanni Toti: non, infatti, dalla consueta Sala Trasparenza della Regione Liguria, ma dalla sala consiliare del comune di Ventimiglia.

Questa tappa fa parte della "due giorni" di Toti nel Ponente Ligure, iniziata ieri con le visite ad Andora e Pietra Ligure e conclusasi alle Grotte di Toirano e ripresa oggi, 19 giugno, con tre località dell'Estremo Ponente: Sanremo, Bordighera e Ventimiglia.

Toti riassume questa trasferta con le parole: "In fondo è un po' come ritrovarsi dopo un lungo viaggio, una sorta di dove eravamo rimasti". Quello che sta per iniziare sarà il primo weekend d'estate e ovviamente il rilancio turistico della Regione è stato il fulcro non solo della diretta odierna, ma di questi due giorni di appuntamenti savonesi e imperiesi.

Pur con tutte le cautele del caso, per contrastare un Coronavirus che Toti in conferenza definisce "un nemico subdolo e strisciante", il presidente di Regione sottolinea che: "Non deve mancare la voglia di combattere, di ripartire e di rinascere".

Ovviamente, vista la location odierna, l'Estremo Ponente imperiese è stato protagonista delle attenzioni della Regione, con particolare approfondimento per due temi molto sentiti su tutta l'area, cioè la carenza di parcheggi e il dissesto idrogeologico.

Dissesto che, come ricordato ieri dal sindaco di Andora Mauro Demichelis a Toti, in questo momento riguarda anche una "strozzatura" proprio nel collegamento tra le due province, con la frana nei pressi di Capo Mimosa, tra Cervo e Andora.