Savona: scatta l'allarme in un supermercato in via Nizza e sveglia tutto il quartiere

Non è stato un tentativo di effrazione, ma un semplice malfunzionamento o falso contatto, quello che nel pieno di questa notte ha fatto scattare l'allarme in un supermercato in via Nizza a Savona.

Il suono penetrante si protraeva e nel giro di pochi minuti sono state decine le telefonate alle forze dell'ordine e ai Vigili del fuoco da parte dei residenti del quartiere che non riuscivano a dormire.

Sotto il monitoraggio della situazione da parte delle forze dell'ordine, il personale della centrale dei Vigili del fuoco di Savona ha disattivato l'allarme antifurto, riportando la situazione alla normalità.