"Siamo amici per sempre": e la musica viaggia in simultanea da Noli alla Germania

L'amicizia diventa musica e va in rete! Domenica 21 giugno alle ore 21 avverrà la presentazione in rete del progetto Amicizia-Freundschaft, con un video realizzato sulla base musicale di una canzone dedicata al gemellaggio Noli-Langenargen, scritta dal musicista Michael Otto in collaborazione con il maestro Claudio Massola ed eseguita, oltre che dai due artisti, dai soci delle associazioni che gestiscono il gemellaggio.

Non potendo farlo di persona, i due gruppi si sono uniti idealmente in rete, cantando, ognuno nella sua lingua, "Siamo amici per sempre!"