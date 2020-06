Angelo Vaccarezza (Cambiamo!) comunica su Facebook attraverso due nuove rubriche sulla sua pagina

Annuncia Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in Regione Liguria: "Il filosofo greco Eràclito sosteneva che non vi è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare.

Siamo partiti da una comunicazione rigorosamente social durante i tempi del confinamento a causa del Covid19, le mie due strisce quotidiane erano il modo più diretto per restare in contatto con tutti Voi e, allo stesso tempo, tenervi informati sulla situazione del territorio.

Ho considerato naturale quindi cambiare alcune modalità nelle comunicazioni social media: dal Lunedi al Venedi pubblichero' un unico appuntamento: ogni giorno alle 12.00 attraverso "Cambiamo Informa", continuero' a dar spazio agli amministratori del territorio, per raccontare come le nostre realtà lavorino per cogliere al meglio ogni opportunità della ripartenza.

Sette giorni su sette, sarete aggiornati e informati su tutto quanto riguarda la Liguria ma non solo: ritengo sia giusto onorare anche chi, per noi, per un'ideale, per la nostra Patria ha agito con eroismo, o ha sacrificato la propria vita.