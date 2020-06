Covid 19: Il sentito Grazie della Croce Bianca di Andora a volontari e dipendenti

Al termine di questi mesi di emergenza sanitaria il Presidente, Dott. Giovanni Poggio e il Consiglio Direttivo della Croce Bianca di Andora sentono il dovere e il bisogno di dire grazie ai Volontari e ai dipendenti che con determinazione, coraggio e generosità si sono prodigati per fare fronte ad un'emergenza straordinaria, nuova e sconosciuta.

"Donne e uomini prestano un servizio prezioso e disinteressato a favore della comunità e per raggiungere questo obbiettivo, seguono impegnativi percorsi formativi e si aggiornano con serietà. Non è un percorso semplice, servono dedizione, costanza e forza di volontà.

Per rendere possibile la realizzazione di oltre 200 servizi dedicati alla gestione dell’emergenza Covid-19 tramite l’allestimento di due ambulanze dedicate a questa specifica missione, sono stati fondamentali la solidarietà, l’appoggio ed il supporto delle associazioni di categoria, delle attività commerciali, degli artigiani che grazie alle donazioni di materiale tecnico, di generi alimentari, piatti preconfezionati e dolci hanno dimostrato quanto siano legati ai nostri volontari.

L’immagine realizzata da Roberto Bertulazzi con la collaborazione di Valentina Pettigiani e Alessia Capriolo, racchiude il senso di quello che la nostra associazione sia riuscita a realizzare e vuole essere un ulteriore tributo alla generosità di quanti si sono resi disponibili.

Grazie ancora per tutto quello che avete fatto e adesso… ripartiamo “insieme”."