La Fiaba della Domenica: "La scimmietta che si succhiava il pollice"

Nella foresta africana di Salambè vivevano felici moltissime scimmie, alternando però questa felicità a momenti di ansia, di trepidazione, di angoscia e di autentico terrore.

Ansia quando l’arida stagione produceva una terra riarsa, spaccata, con le zolle che parevano arrendersi alla calura, aprendosi come per sottomettersi all’arroganza del sole, trepidazione quando il tuono e il lampo, messaggeri di speranza, tardavano a trascinare lo scroscio dell’acqua e il ritorno della vita, angoscia, sovente, molto spesso, quando l’ambiente, da accogliente e sereno, si trasformava come per la magia di una fattucchiera maligna, in un luogo aspro e nemico, periglioso ed incognito, terrore, a volte, quando il leopardo spaziava tra i rami, famelico e inarrestabile, avviando per ogni scimmia una roulette russa al termine della quale la morte segnava il gruppo, lambendone ogni membro, ma colpendone uno solo, o quando, al fiume, spinti da una sete atavica nella savana assolata, i coccodrilli, immobili come carri armati dismessi, scattavano fulminei carpendo una vita, magari quella di un proprio caro o magari proprio la tua.

Orbene, in questo ambiente felice, tra gli altri, viveva la famiglia di Kabila, scimmia maschio adulto nel pieno delle forze.

Kabila aveva molte mogli, si sa le scimmie non sono monogamiche, e ogni moglie contribuiva al gruppo familiare nel migliore dei modi: con il lavoro, con la vigilanza, con numerosa prole, con la cura della numerosa prole, con la caccia, con la raccolta, con la gioia per Kabila di sentirsi riconosciuto il ruolo di maschio dominante.

Non che mancassero le dispute e i battibecchi, anzi, erano all’ordine del giorno.

Dispute tra le mogli, specie di “baruffe chiozzotte” assai ridicole da guardare, tra graffi, frizzi e lazzi, battibecchi tra le scimmiette un po’ per gioco, un po’ per sfida, un po’ per prova, un po’ per invidia, un po’ come avviene tra i bambini in tutte le famiglie e in tutte le classi.

I figli e le figlie di Kabila, tra l’altro, avevano ereditato tutti e tutte dal padre la fierezza, l’agilità, l’astuzia, la forza, la capacità di cavarsela nei perigli e quell’arte tutta scimmiesca ma, a dire il vero, anche umana, della dissimulazione.

Kabila infatti era capace di fare il morto, parendo veramente morto, quando il giaguaro lo fiutava da vicino e lui sapeva benissimo che la fuga sarebbe stata tanto inutile quanto fatale, era capace di lodare il serpente a sonagli blandendone le capacità artistiche e facendolo apparire bello e grande suonatore quando, in cuor suo, ne disprezzava profondamente la razza a tal punto che se avesse saputo usare quell’arnese che gli uomini chiamavano fucile, avrebbe passato il tempo a cacciare i serpenti uccidendoli uno dopo l’altro.

Kabila era anche capace di dire a ognuna delle sue numerosi consorti che era la più bella, la più vigorosa, la più simpatica di tutta la tribù; a una diceva: “tu sei la più bella con il tuo pelo chiaro che sembra miele appena sgorgato dai favi”, a un’altra sussurrava: “tu sei la più bella con il tuo pelo nero come una notte d’oblio e di felicità”.

Un vero dissimulatore, un tosto millantatore, un levantino, avrebbe sentenziato un uomo di media cultura!

Ma queste sue “doti”, questi suoi innati carismi lo avevano fatto passare indenne tra leopardi affamati, coccodrilli più levantini di lui che simulavano il sonno dei giusti per poi aprire di scatto l’occhio vitreo e le fauci orripilanti, cacciatori umani, i più terribili e i più temibili perché, unici, ti potevano colpire alla distanza senza neppure darti il tempo di sentire il tuono mortale, risse tra simili per la conquista delle femmine e del territorio e gli consentivano, giorno dopo giorno, di espletare la sua funzione di maschio dominante con credibilità e con autorevolezza.

Come si può immaginare, Kabila aveva numerosi figli e numerose figlie e, come abbiamo già detto, tutte le figlie e tutti i figli avevano da lui ricevuto in dono le doti per stare al mondo, in quel pericoloso mondo di individui collerici e assassini e con quel clima tremendo che se ti addormentavi al sole non ti risvegliavi più, con la sete e la fame sempre in agguato ancor più che i predatori.

Tutti meno una.

Le doti trasmesse da Kabila ai figli, tra l’altro, consentivano sopravvivenza e garantivano felicità, permettendo di affrontare la vita con spavalderia, con un pizzico di strafottenza e con la giusta tracotanza.

I figli e le figlie di Kabila crescevano così sereni, felici, desiderosi di mettere alla prova se stessi e il mondo circostante, ansiosi di contribuire al clima del gruppo, festaiolo e chiassoso, irriverente e un po’ sfrenato.

La grande famiglia di Kabila sembrava un po’ un gruppo affiatato di paese quando, dopo il pellegrinaggio alla Madonna del quindici agosto, si lascia andare alle delizie profane, conscio di avere adempiuto ai sacri doveri e di essersi conquistato un bonus per l’aldilà. Erano un po’ come i banchettanti della Sila, come i bagnanti di Ostia, come i bagnini di Riccione, come gli edificanti bergamaschi dopo una giornata di duro lavoro, insomma erano proprio un gruppo di felici gaudenti.

Tutti meno una: la scimmietta Prozzac.

Questa scimmietta era una delicata creatura con il pelo albino, nata da una moglie non più giovane di Kabila, molto molto intelligente, ma priva di quelle doti descritte la cui mancanza non permetteva a Prozzac di affrontare la vita con la gioia e la spensieratezza di tutti i suoi fratelli e sorelle.

Le mogli di Kabila, va detto con franchezza, erano molto solidali fra loro: il figlio di una era il figlio di tutte e tutte vigilavano attentamente sulla sicurezza e sulla crescita dei figli del gruppo.

Questo gruppo, direbbe un uomo di media cultura, aveva trovato la pietra filosofale inseguita invano da generazioni di hippies o perduta per sempre nei paradisi artificiali della droga e dell’assenza di regole.

Orbene, in questo gruppo davvero solidale, Prozzac era il cruccio di tutti, delle femmine, dei fratelli, della madre e del padre.

E Prozzac manifestava tutto il suo disagio, tutta la sua inadeguatezza, tutta la sua voglia di non crescere succhiandosi il pollice.

Lei teneva, infatti, sempre e comunque il pollice in bocca: quando dormiva come quando camminava, quando parlava come quando mangiava, quando i suoi occhi tristi e velati incontravano lo sguardo furioso del padre come quando incontravano quello tenero della madre.

Né minacce, né promesse, né dottori, né sciamani riuscirono a far togliere il pollice dalla bocca di Prozzac: lei succhiava sempre, con le lebbra protese in un bacio perenne, fascianti un pollice sempre più sottile perché consumato.

Prozzac era un fardello per il gruppo di Kabila: nelle fughe precipitose doveva essere aiutata perché usava tre zampe in quanto una ricurva verso la bocca, nelle gioie partecipate e chiassose perché lei era sempre cupa e ricurva, triste e assente, quasi a ricordare a tutti gli agguati dei predatori o la durezza del clima, quasi a monito, verso un alter ego sprezzante, gaudente e ridanciano, circa la brevità della vita e l’incertezza del domani.

Bisognava fare qualcosa! Bisognava tentare qualcosa di intentato!

Non era possibile che Prozzac portasse ogni giorno al gruppo una vena di tristezza, quella nota di malinconia che, come una goccia di sangue in un bicchiere d’acqua, lentamente lo colora di paura.

Non era possibile che la ridente spensieratezza del gruppo fosse minata dal pollice succhiato di Prozzac, quasi un costante richiamo verso l’interno di noi stessi, per guardare in fondo alla nostra anima e scoprire il buco nero che c’è.

Che cosa aveva Prozzac che non andava? Non viveva forse anche lei nel gruppo di Kabila? Non godeva forse anche lei tutte le attenzioni prestate ai figli delle sue mogli? Non fruiva anche lei della furba attenzione del furbo padre? Non poteva anche lei giocare e predisporsi, giocando, ad una vita adulta ricca di gioie e densa di emozioni?

Chissà! Forse non era figlia di Kabila!

Il dubbio tormentava il maschio dominante… era così diversa quella scimmietta!

E Kabila sognò.

Una notte aveva mangiato troppo.

Aveva ingurgitato bacche, foglie, semi, frutti e insetti praticamente sino a notte fonda.

L’inquietudine per la figlia diversa lo tormentava.

E più si tormentava e più mangiava, più si struggeva e più si ingozzava.

Finché cadde esausto in un sonno agitato e defatigante, tanto da risvegliarsi poco dopo madido di sudore. Ma, nel frattempo, Kabila aveva sognato sua madre morta, la vecchia scimmia Rebekka che, misteriosamente, aveva parlato di Prozzac, di acqua e di salvezza, di Prozzac che, tramite l’acqua, ma soprattutto tramite l’impegno di essere messa alla prova, sarebbe cambiata e non si sarebbe più succhiata il pollice.

Ma che cosa aveva voluto dirgli la madre?

Rebekka era stata troppo misteriosa: lui, Kabila, era una scimmia semplice, concreta, incapace di profonde analisi e di decrittazioni oniriche.

Lui era “pane al pane vino al vino”, senza fronzoli e amante delle cose pratiche.

Che doveva fare con Prozzac?

Per fortuna quella mattina, al risveglio Kabila trovò accanto a sé la moglie giusta, la madre di Prozzac, la quale, sentito dal marito il racconto del sogno, capì subito il messaggio di Rebecca.

Prozzac andava trattata né più e né meno come tutti gli altri figli: basta commiserarla, basta ovattarla, basta considerarla diversa e incapace, basta guardarla a vista per proteggerla dagli altri e da se stessa.

E, a cominciare dalla notte seguente, Prozzac sarebbe stata messa di guardia come sentinella notturna.

Infatti a turno tutti i giovani prestavano il servizio di guardia notturno: mentre gli altri dormivano, un figlio o una figlia, a rotazione, restavano svegli e vigili, pronti ad avvisare il gruppo di un pericolo imminente.

Tutti meno una. Tutti meno Prozzac.

Kabila fu risoluto: quella notte toccò a lei.

La madre di Prozzac fu ancora più risoluta: la figlia tremante e tremebonda, con il pollice in bocca, fu messa di guardia.

Kabila, tra l’altro, era relativamente tranquillo: il gruppo, infatti, quella notte avrebbe dormito in un posto sicuro, a ridosso della diga del Salambè, lontano dai pericoli dei predatori e al riparo da intemperie e cacciatori.

E così, rassicurati dalla tranquillità del capo, anche le scimmie più riluttanti presero sonno sotto il muraglione dell’enorme diga.

Solo Prozzac era sveglia: il suo impegno era richiesto a beneficio del gruppo, non poteva deludere i suoi cari.

Certo, la paura la attanagliava: lei, abituata a dormire con la madre e con il pollice in bocca, guardata a vista dagli altri e tutelata più di tutti, doveva ora prestare la massima attenzione per il bene del gruppo.

La notte era buia e lunghissima, Prozzac era terrorizzata, il tempo non passava mai.

Unica consolazione: succhiarsi il pollice.

A un tratto trasalì: un sottile, flebile rumore si stagliava nel buio!

Dapprima come un gocciolio, poi, via via, un gorgoglio, un borbottio, uno scroscio sempre più forte e distinto.

Proveniva dal muraglione verso il lato sinistro.

Che fosse un serpente che strisciava soffiando il suo veleno?

Che fosse una fiera in agguato pronta a ghermirla?

Che fosse un fantasma dei tagliatori di teste?

Stava per urlare… e se fosse solo la sua fantasia stimolata dalla paura?

Non poteva certo svegliare tutta la tribù per un parto del suo terrore!

Decise, sulle tre zampe tremanti, di avvicinarsi… ed ecco l’origine del rumore!

Da un piccolo foro nel muro sgorgava un fiotto d’acqua… ma , oddio, il muro intorno al piccolo foro stava crepando e il foro si stava paurosamente, lentamente ma inesorabilmente allargando!

Doveva urlare, svegliare tutti, farli fuggire, di lì a poco il muro sarebbe crollato e l’acqua avrebbe sommerso tutte le scimmie!

Ma non bastava urlare… ci voleva qualcos’altro… ci voleva il suo pollice!

Senza neppure pensarci Prozzac levò il pollice di bocca e lo inserì nel foro, chiudendo il flusso dell’acqua e allentandone la spinta.

E urlò, con quanta voce aveva in corpo.

Kabila, che aveva il sonno leggero, si rese subito conto della situazione.

Né lui né la sua tribù erano in grado di fare qualcosa, sarebbero morti tutti annegati.

Restava solo correre a svegliare il guardiano della diga.

Si avvicinò a Prozzac, la rincuorò, le chiese di resistere con tutta la sua forza e iniziò a correre.

Raggiunta la casetta del guardiano, Kabila tanto urlò, tanto strepitò, tanto si fece capire con gesti scimmieschi, che indusse l’uomo a seguirlo.

Di corsa, la strana coppia tornò alla diga: il guardiano comprese subito il pericolo e azionò il meccanismo delle chiuse per fare defluire l’acqua.

La povera grande Prozzac era allo sfinimento: il suo dito non lo sentiva più, era come parte del muro.

Ma lei si sentiva un’altra, colei che aveva salvato la tribù e colei che per salvarla aveva usato il suo prezioso dito succhiato.

Prozzac venne portata in trionfo dalle scimmie: vi fu una grande festa ove lei fu la regina incontrastata, mentre il guardiano distribuiva banane per tutti.

Tratto da: "Le fiabe per... sviluppare l'autostima (un aiuto per grandi e piccini", di Elvezia Benini e Giancarlo Malombra, collana "Le Comete", Franco Angeli Editore. Con il patrocinio dell'Unicef.

GLI AUTORI:

Elvezia Benini, psicologa, psicoterapeuta a orientamento junghiano, specialista in sand play therapy, consulente in ambito forense, già giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Cecilia Malombra, psicologa clinica, specializzanda in criminologia e scienze psicoforensi, relatrice in convegni specialistici per operatori forensi e socio-sanitari. Autrice di pubblicazioni a carattere scientifico.

Giancarlo Malombra, giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova sezione minori, già dirigente scolastico, professore di psicologia sociale. Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Associazione Pietra Filosofale

L’Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In concreto l’associazione, già costituita di fatto dal 27 gennaio 2016 e che ha ideato e avviato il concorso letterario Pietra Filosofale di concerto con l'amministrazione comunale, intende proporsi come soggetto facilitatore, promuovendo e stimolando proposte di cultura, arte e spettacolo sul territorio, organizzazione di eventi culturali e/o festival, ideazione e promozione di iniziative culturali anche in ambito nazionale, costruzione, recupero e gestione di nuovi spazi adibiti a luoghi di Cultura Permanente, anche all’interno di siti oggetto di riqualificazione e/o trasformazione quali ad esempio l’ex Cantiere Navale di Pietra Ligure, come già attuato nel 2018 presso la Biblioteca Civica di Pietra Ligure, ove ha curato un percorso specifico di incontri dedicati alla salute e al benessere attraverso il progetto “Il sogno in cantiere": il sogno, in onore e ricordo del cantiere navale che un tempo a Pietra Ligure ha dato vita a tante navi che sono andate nel mondo, vuole ritrovare nel “Cantiere” il luogo di cultura permanente dove poter trascorrere un tempo dedicato al pensiero del cuore, per nutrire l'anima con letture, scrittura creativa, musica, conferenze, mostre.

La “Filosofia dell'associazione” è quella di ridare vita al "Cantiere" in una nuova forma e in un nuovo spazio, ma con lo stesso intento di progettare e costruire "mezzi" speciali, per poter viaggiare con l'immaginazione, strumento di fondamentale importanza per creare spazio e tempo migliori in cui vivere.

L'Associazione vuole favorire l'alchimia di differenti linguaggi, promuovendo spazi di arte, cultura e spettacolo, convogliando le energie nascoste, rintracciando il messaggio archetipico attraverso la narrazione, tentando di recuperare i meandri del proprio Sé, per creare momenti di incontro, scambio e ascolto e per gioire dell'Incanto della Vita. L'aspetto narrativo si è già concretizzato nel 2016 attraverso l'esperito Concorso letterario sulla fiaba; la fiaba è metafora di vita: se il suo linguaggio è ricco e articolato, anche la vita, di conseguenza, sarà ricca e articolata, capace, come per i personaggi delle fiabe, di conservare una nicchia di libertà che faccia considerare l'alterità, l'altro, come un patrimonio da tesaurizzare. L'intento è quindi quello di compiere il “varo” di un “Festivalincantiere” quale contenitore di numerose iniziative, in primis il recupero del concorso letterario sulla fiaba, per poter consentire di viaggiare con l'immaginazione, strumento di fondamentale importanza per creare uno spazio e un tempo migliori in cui vivere e per offrire al Comune l'ampliamento della propria visibilità culturale sia a livello locale sia nazionale e oltre.

«I luoghi hanno un'anima. Il nostro compito è di scoprirla. Esattamente come accade per la persona umana.» scrive James Hillman

La triste verità è che la vera vita dell'uomo è dilacerata da un complesso di inesorabili contrari: giorno e notte, nascita e morte, felicità e sventura, bene e male. Non possiamo neppure essere certi che l'uno prevarrà sull'altro, che il bene sconfiggerà il male, o la gioia si affermerà sul dolore. La vita è un campo di battaglia: così è sempre stata e così sarà sempre: se così non fosse finirebbe la vita. (C.G.Jung, L'uomo e i suoi simboli)

Pedagogia della fiaba

La fiaba è metafora di vita: se il suo linguaggio è ricco e articolato, anche la vita, di conseguenza, sarà ricca e articolata, capace, come per i personaggi delle fiabe, di conservare una nicchia di libertà che faccia considerare l'alterità, l'altro, come un patrimonio da tesaurizzare e non come un competitor o peggio come un diverso stigmatizzabile in minus da omologare coercitivamente.

"L'aspetto linguistico così intenso ed evocante contesti e costrutti, spesso caduti nell'oblio, è il necessario contenitore, è la pelle del daimon che consente a ciascuno di riappropriarsi di conoscenza e di dignità, ricordando a tutti e a ognuno che l'ignoranza è la radice di tutti i mali". (Giancarlo Malombra in "Narrazione e luoghi. Per una nuova Intercultura", di Castellani e Malombra, Ed Franco Angeli).