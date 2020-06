Come ogni estate sono costanti i pattugliamenti dei Carabinieri di Alassio, in team con il Nucleo Cinofili e il Nucleo Elicotteri di Villanova

Budello, carrugi, passeggiata, molo, Ferrovie dello stato, nel pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, sono stati oggetto di un costante presidio da parte dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Villanova d'Albenga.

La presenza rassicurante degli uomini in divisa dell'Arma e dei loro fedelissimi cani che li affiancavano, oltre ad essere stata apprezzata dalla tanta gente che ha 'invaso' la baia del sole, ha integrato il servizio delle pattuglie esterne con cui, da sempre, operano in stretta sinergia operativa.

Anche il Nucleo Elicotteri, anch'esso di stanza a Villanova d'Albenga, nei giorni scorsi e per tutta l'estate, collaborerà attivamente dall'alto con i reparti territoriali di tutto il comprensorio alassino, per garantire un estate spensierata e al tempo stesso sicura per turisti e residenti.

Personale in borghese, confuso fra la gente, osserverà eventuali movimenti strani di persone, sempre a tutela della gente.