Tamponamento multiplo in galleria tra Orco Feglino e Spotorno, sull'autostrada A10. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Verde Finalborgo e una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Finale Ligure per le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, tre persone monitorate in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.