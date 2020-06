Turista minorenne si smarrisce nel quartiere albenganese di Vadino. Ritrovato dalla polizia locale

Ieri sera intorno alle 18,00 in Piazza del Popolo un agente della Polizia Locale di Albenga è stato avvicinato da un ragazzino di quattordici anni che, agitato, segnalava la "scomparsa" di un amico coetaneo. Entrambi torinesi in vacanza a Borghetto.

Il giovane riiferiva che l'amico, presumibilmente in zona mare, si era allontanato senza aver con se documenti e cellulare. Non vedendolo tornare l'amico preoccupato ha fatto la cosa migliore, si è rivolto alla Polizia Locale che si è subito attivata. Fornita la descrizione il personale del Nucleo di Prossimità ha iniziato a cercare il ragazzo che è stato trovato, un po' spaventato e preoccupato, a Vadino.

La Polizia municipale consiglia, in questi casi, di chiedere sempre aiuto a personale in divisa e in mancanza di rivolgersi senza paura ad un negoziante, barista o esercente commerciale che conoscono alla perfezione i recapiti telefonici delle forze dell'ordine e possono validamente aiutare la polizia. La brutta avventura è terminata con un sorriso dopo lo spavento.