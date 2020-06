Giornata mondiale del rifugiato: domani Bagnasco alla veglia in ricordo dei 40.900 morti sulle rotte verso l’Europa [FOTO]

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato che s’è celebrata ieri la Comunità di Sant’Egidio invita tutti a partecipare alla veglia ‘Morire di speranza’ organizzata insieme alle altre associazioni impegnate nell’accoglienza e nell’integrazione delle persone fuggite da guerre o da situazioni insostenibili nei loro Paesi: a Genova nella basilica della Ss. Annunziata del Vastato Maria domani alle 18.30 verranno ricordate le 40.900 persone morte dal 1990 ad oggi nel mar Mediterraneo o sulle altre rotte via terra dell’immigrazione verso l’Europa.



Un conteggio drammatico che s’è ulteriormente aggravato nei primi mesi di quest’anno quando nonostante la situazione d’emergenza sanitaria sono state 528, per metà donne e bambini, le persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere il nostro continente, soprattutto dalla Libia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. Si tratta di un bilancio troppo pesante per essere considerato, come troppo spesso accade, come una statistica accanto alle altre: è invece una tragedia dell’umanità di cui occorre fare memoria pensando soprattutto alle migliaia di persone che si trovano in questo momento nei centri di detenzione in Libia per le quali è più che mai urgente aprire i canali dei corridoi e dell'evacuazione umanitaria o nei campi profughi di Lesbo dove alle condizioni disumane s’è aggiunto il pericolo della pandemia.



Durante la veglia, che sarà presieduta da monsignor Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Consiglio delle conferenze episcopali europee, verranno ricordati alcuni nomi di chi è scomparso e accese candele in loro memoria; parteciperanno numerosi immigrati di diversa origine e saranno presenti anche familiari e amici di chi ha perso la vita in mare; la veglia di preghiera sarà trasmessa in streaming sul canale youtube della Comunità di Sant'Egidio Liguria.