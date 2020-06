"La domenica arancione" di Angelo Vaccarezza: "Gli avversari politici di Toti non trovano un personaggio all'altezza da contrapporgli"

Da oggi, sulla pagina Facebook ufficiale di Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo!", debutta una nuova rubrica: "La domenica arancione".

Il politico regionale aveva già annunciato questo evento ieri (leggi QUI). "Quattro chiacchiere sul far del mezzogiorno per fare il punto sulla settimana appena trascorsa"; con queste parole il suo ideatore descrive l'appuntamento settimanale.

Per il debutto di questa nuova videorubrica, Vaccarezza sceglie una frecciata ai suoi avversari politici: "Non riescono a trovare in alcun modo un 'mito' o un 'eroe' in grado di offuscare il carisma e i successi politici del nostro Governatore della Liguria, Giovanni Toti. Anzi: spesso i modelli presi a riferimento fanno più danno all'immagine che beneficio".