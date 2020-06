Coronavirus: dati in calo in tutta la Liguria, ma purtroppo tornano a verificarsi i decessi

Prosegue costante il calo dei positivi al coronavirus nella nostra regione: quest'oggi si arriva a quota 1.655, ovvero 40 in meno di ieri. In tutto le persone decedute dal’inizio dell’emergenza nella nostra regione sono 1.547. Secondo quanto reso noto dalla Regione nelle ultime 24 si sono registrati tre decessi. Il presidio di Levante ha segnalato il decesso di una donna di 89 anni della provincia di Savona; a Villa Scassi invece è morta una donna di 87 anni ricoverata presso il reparto di medicina e al policlinico San Martino è deceduta una paziente residente a Genova di 84 anni che si trovava ricoverata in pronto soccorso.

In diminuzione anche i dati relativi agli asintomatici monitorati, 1.594 su scala regionale (-37) mentre chi presenta sintomi come febbre, tosse o dispnea, sono ad oggi 61 pazienti, 3 in meno da ieri. Il totale dei guariti, con due test consecutivi negativi, si attesta a 6.723 pazienti, 43 più di ieri. Sale anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare oggi a 187 (+1 rispetto a ieri).

In lieve diminuzione anche il dato dei pazienti ospedalizzati che in tutto sono 61 (3 in meno rispetto a ieri), 2 dei quali in terapia intensiva. Trend in negativo anche per i soggetti in sorveglianza attiva che sono 401, ossia 9 in meno rispetto a ieri. Il totale del test effettuati ammonta a 136.647 (1.268 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 171 (-13)

Savona 219

Genova 1.213

La Spezia 51

In fase di verifica 1

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 11 (1 in terapia intensiva) -1

Asl 2 - 13 (nessuno in terapia intensiva) +1

San Martino - 8 (1 in terapia intensiva) +1

Galliera - 6 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 3 - 13 (nessuno in terapia intensiva) -3

Asl 4 - 5 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 5 (nessuno in terapia intensiva)

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 – 78

Asl 2 – 89

Asl 3 - 134

Asl 4 - 51

Asl 5 - 49