Giovedì 25 giugno ultimo incontro per la rassegna "Restiamo insieme in una piazza virtuale" dell'associazione albenganese "Immaginafamiglie"

Giunge al suo ultimo appuntamento la rassegna intitolata "Restiamo insieme in una piazza virtuale", Incontri dopo la quarantena per ripartire. Conferenze, gruppi di approfondimento, interviste, presentazioni di libri a cura dell'associazione "Immaginafamiglie" con sede ad Albenga.

Giovedì 25 giugno, alle ore 21 nella "stanza virtuale" della piattaforma Zoom, sarà la volta di: "Quale ricchezza? Responsabilità socio-ambientale e bene comune".

Sottotitolo: "Il covid come scusa per cambiare i nostri stili di vita. Buone pratiche e nuova coscienza come consumatori consapevoli".



Il relatore Stefano De Palo, referente del GIT (Gruppo di Iniziativa Territoriale, che si occupa di animare culturalmente la vita dei soci nel territorio e promuove i valori della finanza etica ad esterni interessati) dialoga con il conduttore del dibattito Alfredo Sgarlato.

Per partecipare occorre cliccare sul link che segue Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88144095329?pwd=Qkg5ekRKLzJoMVZYaVdLemJ1dGxkQT09



Meeting ID: 881 4409 5329

Password: 552230