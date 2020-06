Ubriachi aggrediscono i carabinieri e li feriscono: notte movimentata a Savona

Due cittadini lituani arrestati e tre carabinieri feriti. Questo il bilancio della notte appena trascorsa a Savona.

Era passata da poco la mezzanotte quando i militari della sezione mobile radiomobile, unitamente ai colleghi di Vado Ligure, sono dovuti intervenire sul lungomare di corso Colombo in quanto vi erano due persone ubriache che stavano dando fastidio alla guardia giurata che controllava lo stabilimento balneare “Bagni Savona”.

Le due persone ubriache, un uomo P.O. 36enne e una donna I. I. D. 24enne di origine lituana, alla vista dei carabinieri invece di calmarsi, hanno aggredito i militari, colpendoli con calci e pugni. Venendo prontamente bloccati e arrestati. A seguito dell’aggressione tre carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Savona, insieme a uno dei due ubriachi.

Ma l’azione violenta dei due lituani non era ancora finita. Infatti, durante il trasporto, la donna con un calcio ha colpito e danneggiato il vetro della macchina dei carabinieri mentre l’uomo, seppur ammanettato in attesa di essere visitato dai medici, ha sferrato un calcio alla testa un carabiniere provocandogli lesioni.

Al termine di tutti gli accertamenti sanitari le due persone arrestate sono state rinchiuse nelle camere di sicurezza della caserma di Savona, in attesa di essere portati davanti al giudice per il rito per direttissima, previsto per la mattinata odierna.