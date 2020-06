"Casca il sogno": nuovo singolo per la cantautrice savonese Margherita Zanin

Da domani debutta in radio "Casca il sogno", nuovo singolo della cantautrice savonese Margherita Zanin, estratto dal suo nuovo album "Distanza in stanza".

Il brano racconta l’importanza e la consapevolezza di raggiungere la felicità realizzando i propri sogni, qualunque essi siano. Il passaggio tra adolescenza ed età adulta accomuna paure e sogni che si trasformano in speranze e voglia di cambiare. Questa canzone parla della naturalezza con cui i colori e gli spazi diventano scenografia per le persone ed il tempo.

“DISTANZA IN STANZA” è un disco che tratta di tematiche importanti legate all’essere umano. Un concept in cui ogni canzone racconta una stanza in cui vivere emozioni sonore. Ogni stanza ha una chiave per accedervi, che viene rappresentata da una frase, un incipit di accesso, una intro letta da grandi artisti che hanno voluto spalancare la porta: Appino (The Zen Circus), Pierpaolo Capovilla, Mauro Ermanno Giovanardi, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale), Morgan, Motta, Omar Pedrini, Riccardo Sinigallia, Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti), oltreché da Lele Battista produttore artistico del disco, che ha dato a “Distanza in Stanza” forti identità sonore che Giovanni Versari ha sapientemente amalgamato.

Il disco è stato 1° in classifica nella Top Indie Alternative Italia e 25° nella classifica generale assoluta italiana e nella top alternative mondiale. Nel 2019 ha vinto il Premio IML del MEI come Miglior Disco Giovane Indipendente 2019 e il Premio Testo-Canzone a InediTo del Salone internazionale del libro di Torino.

Margherita Zanin ha vinto nel 2019 il Contest 1MNext e il 1° maggio si è esibita al Concertone di Piazza San Giovanni in diretta Tv. Margherita ha anche cantato all'Allianz Stadium di Torino durante la Partita del Cuore. La data zero del MEGABISSO TOUR 2020 è stata trasmessa da Radio Rai Live.

La cantautrice ha partecipato al Premio Lunezia come ospite, al Premio Lauzi come finalista assoluta, al Premio Panseri e al “Tenco Ascolta”.