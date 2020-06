Diego Fusaro ospite a Villanova d'Albenga

Pienone con i dovuti distanziamenti nel Salone e dei Fiori per ascoltare il giovane professore e scrittore Diego Fusaro. Ospite della cittadina di Villanova (sindaco Pietro Balestra e assessore Franco Scrigna), l'incontro è stato organizzato da Valerio Favi e Antonino Maccarrone.

L'autore era accompagnato dal p.r. Pier Luise. Fusaro ha illustrato all'attentissimo ed interessato pubblico il suo ultimo libro: "Glebalizzazione" che vuole sottolineare la silenziosa avanzata nel mondo dei "Dominanti" (Banche, grandi capitalisti, e-commerce) sui "Dominati", ovvero la gente comune utile a foraggiare i primi.

Secondo Fusaro l'emergenza Covid.19 per i dominanti è stata ed è un ottima occasione per attirare nella stalla i poveri "buoi" da legnare. "Mi fa specie l'inquietante silenzio della Chiesa - ha aggiunto in fine l'autore. - Papa Ratzinger ha lottato contro questi Dominanti. Chi l'ha succeduto sta soccombendo a loro".