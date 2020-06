Attacchi sui social alle Forze dell'Ordine: la severa condanna di Fratelli d'Italia Alassio e Baia del Sole

Il Circolo Fratelli d'Italia Alassio e Baia del Sole, nella persona del suo Presidente Andrea Gervasoni e della Responsabile Social Media del Direttivo Provinciale Simona Ivaldi, condannano il vile attacco su Facebook alle Forze dell'Ordine, che nei giorni scorsi hanno svolto un egregio lavoro nella nostra città in particolar modo in questo periodo di forte affluenza turistica.

Simona Ivaldi aggiunge “in qualità di Responsabile della Comunicazione trovo vergognoso l'uso improprio di un mezzo così importante come i Social, oggi sono influenti più' che mai e dovrebbero essere usati anche come mezzo di informazione e di divulgazione, a maggior ragione quando riguardano tutti noi, e invece sempre più' spesso si leggono commenti ignobili di personaggi improbabili che si nascondono dietro una tastiera”.

Fratelli di Italia da sempre sostiene le battaglie contro droga e l'illegalità, anche in questo caso è vicina tutte le Forze dell'Ordine, e in particolare all'Arma dei Carabinieri che da 206 anni lavora per garantire la nostra sicurezza.