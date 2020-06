Ex carbodotto di Vado, Vaccarezza: "Non semplice operazione 'meccanica', un momento storico"

Da oggi Vado Ligure ha letteralmente cambiato volto. Ecco la testimonianza di Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo!", che traccia un bilancio della sua partecipazione all'evento odierno, la cerimonia post-smantellamento dello storico carbodotto e l'annuncio di come l'intera area verrà riqualificata:

"Questa mattina Vado Ligure saluta una pagina importante della storia industriale sua e dell'intera provincia. Siamo nell'area Tirreno Power, per assistere alle operazioni di smontaggio dell’ex carbodotto.

Diego Vernazza, Amministratore Delegato della società che si occuperà della reindustrializzazione del sito, ha spiegato puntualmente i progetti futuri dell'azienda, che ha scelto la provincia di Savona per 'fare industria': le aree, al termine dei lavori, verranno utilizzate in una nuova veste, con la nascita di un sito dedicato ai test e manutenzione, ma anche un polo formativo di eccellenza per istruire nuove figure professionali, che esporranno esperienza e conoscenza nel mondo.