"Nel territorio, per il territorio, con la sua gente": Intrabormida cede uno slogan politico a Fratelli d'Italia

Durante le campagne elettorali vengono creati sempre degli slogan, con l’obiettivo di sintetizzare al meglio ciò che un soggetto politico vuole esprimere per avvicinare l’elettore a fare la sua scelta. Agli slogan da manifesto elettorale segue, per chi se li può permettere, anche la diffusione di gadgets vari, penne, cappelli, ombrelli, che molto spesso alimentano fenomeni di vero e proprio collezionismo.

Il vice-commissario provinciale di FDI, Claudio Cavallo, certo dell’efficacia di uno slogan nato qualche anno fa a dimensione locale, oggetto per altro anche di diversi incontri tematici specifici, ha contattato i referenti della formazione sociale Intrabormida per averne uno, molto significativo, in prestito per le prossime elezioni regionali, da utilizzare nell’area valbormidese.

A descrivere i dettagli dell’operazione il rappresentante di Intrabormida Francesco Garofano, vicesindaco di Millesimo: “La nostra associazione ha già manifestato l’intenzione di lavorare elettoralmente per la coalizione con Giovanni Toti come futuro candidato alle Presidenza della Regione Liguria, molto correttamente il commissario provinciale di FDI ci ha contattati per l’uso di uno slogan dal forte impatto localista creato anni fa dal nostro direttivo, condividendo il metodo della richiesta, spesso accade che si prenda senza chiedere, lo abbiamo messo volentieri a disposizione, fiduciosi che possa essere d'utilità al "circolo Valbormida" di Fratelli d'Italia".