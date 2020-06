Salvini accusa il Ministro De Micheli: "Surreale che sia andata a Imperia e non qui a Genova ad occuparsi delle autostrade liguri" (VIDEO)

"Senza nessuno spirito polemico dico che sono orgoglioso di aver visitato il ponte e di essermi occupato di operai e lavoratori e infrastrutture. È surreale che oggi il Ministro delle Infrastrutture non sia a Genova a parlare di Gronda e di autostrade e delle cinque ore per tornare a Milano e sia invece, a Imperia a inaugurare l’inizio di una pista ciclabile. È surreale". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, ai giornalisti a margine della visita nel capoluogo ligure. Oggi infatti, l'ex vicepremier, insieme al governatore Giovanni Toti e al sindaco Marco Bucci ha visitato parte dal cantiere per il nuovo ponte sul Polcevera.

Durante il punto stampa finale il capo politico della Lega ha criticato aspramente l'assenza del Ministro delle infrastrutture e i trasporti, Paola De Micheli, che stamani invece, ha presenziato alla cerimonia di avvio dei lavori della nuova pista ciclopedonale a Imperia insieme al sindaco Claudio Scajola.

"Questo lo dico io, non lo lascio dire alla Istituzioni che ovviamente lavorano con tutti, ma mi permetto di dire- ha aggiunto Salvini- che è surreale che con con un’odissea quotidiana per genovesi, liguri e italiani, sulle autostrade liguri perennemente interrotte il 'geniale' ministro delle infrastrutture invece, di essere nel capoluogo e incontrare i sindaci vada a inaugurare non la fine, ma l’inizio di una 'preziosissima' pista ciclabile. Questo fa il pari con il bonus monopattino elettrico. Io penso che chi domenica, tornando dalla Liguria verso Torino o Milano, alla sesta ora ha finito le imprecazioni e se avesse avuto a portata di mano un monopattino elettrico o un ministro qualunque avrebbe di che dire". Durante l'esternazione di queste dichiarazioni sono rimasti "impassibili" sia il governatore Toti che il sindaco Bucci.