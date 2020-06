Camion in fiamme sulla A10 tra Albisola e Savona: traffico bloccato in entrambe le direzioni

AGGIORNAMENTO ORE 8: alle uscite obbligatorie si segnalano 5 Km di coda in direzione di Savona e 4 Km in direzione di Genova. E' stata istituita l'uscita obbligatoria a Savona con rientro ad Albisola per i soli veicoli leggeri. I mezzi pesanti che procedono in direzione di Genova, devono percorrere la A6 Torino - Savona e la A21 Torino - Piacenza. I veicoli leggeri che viaggiano in direzione di Savona, devono uscire ad Albisola e rientrare a Savona dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ai soli mezzi pesanti si consiglia di percorrere la A7 Serravalle - Genova, la Diramazione di Novi Ligure e la A21 Torino - Piacenza e successivamente la A6.

Sulla A10 Genova-Savona il traffico è bloccato tra Albisola e la complanare di Savona in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 40.

All'interno del traffico bloccato si sono formati 2 Km di coda. Sul luogo dell'evento sono presenti la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia.