Premio giornalistico "Benedetta D’Intino": al via la decima edizione

Al via la decima edizione del premio giornalistico "Benedetta D’Intino", rivolto a giornalisti professionisti e pubblicisti per articoli sulla carta stampata o sul web, oppure per servizi radiofonici e televisivi che affrontino il seguente tema: “Quando non si può parlare. Esperienze con la disabilità comunicativa”.

Per partecipare al concorso è necessario aver pubblicato l’articolo o il servizio con il quale si intende candidarsi tra il 1 settembre 2019 e il 30 giugno 2020. Il premio prevede due categorie: “articoli giornalistici” e “servizi audio e video giornalistici”.

E’ previsto un premio di 1.000 euro per il vincitore di ciascuna categoria. Ai vincitori, inoltre, saranno rimborsate eventuali spese di viaggio e alloggio associate al ritiro del premio. La premiazione si terrà alla fine del 2020.

La data sarà comunicata su questo sito e sui canali social del Centro Benedetta D’Intino Onlus. Gli elaborati vanno inviati entro e non oltre il 6 luglio 2020 all’indirizzo premiogiornalistico@benedettadintino.it (CLICCA QUI).