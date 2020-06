Savona, riprendono le esposizioni nelle "Vetrine d'Artista" della Banca Carige

Dopo aver annullato le iniziative programmate dall’Associazione culturale “R. Aiolfi” a causa della pandemia da Coronavirus, si riprendono le esposizioni presso le tre Vetrine d’Artista concesse da Banca Carige nella sede di Savona in Corso italia..

La prima esposizione post Covid19 vede la rassegna delle opere di Lucia Bracco, artista poliedrica e funambolica che ha sempre amato l’arte, nelle sue più differenti tipologie, impegnandosi a disseminare, con diverse tecniche, il suo “segno” e la sua fantasia.

Al termine dell'impegno lavorativo, ha finalmente potuto coltivare completamente questa sua antica passione, frequentando con assiduità corsi di disegno a vari livelli: acquarello, pittura ad olio, ceramica. I suoi dipinti vivono tra finzione e realtà e non disdegnano una vena narrativa, sempre risolta in chiave personale e moderna.

Quadri come istantanee amatoriali di emozioni, con echi esotici e richiami a trame poetiche dell’Oriente, contorni netti come fossero, financo, trattati col bisturi, trasparenze sfuggenti seppure rigorose. Sulla tela abbiamo visioni tra mito, sogno, realtà con affioramenti, in qualche modo, dalla classicità.

La metodologia della Bracco è in apparenza semplice, misurata, però mai banale, sempre inequivocabile, giocata tra introspezione, analisi interiore e una certa vena ironica, a volte mordace, caratteristiche che sanno rendere appieno la realtà nelle sue figure e nei vari soggetti concepiti e rappresentati. Dai suoi quadri emerge il bisogno di comunicare, con sé e gli altri, nuove idee e fantasie oniriche, ma con una certa austerità tra forma, colore, immagine.

Grazie a fortunate intuizioni ci regala emozioni, suggestioni, financo trepidazioni sempre nuove, lasciando da parte l’indifferenza, non disdegnando, come ho già ricordato, un dialogo sull’uomo, la natura, il mistero.