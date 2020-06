Arboscello (sindaco Bergeggi): "Massima attenzione da parte di tutte le istituzioni sull'Aurelia bis"

"Riguardo alla problematica del cantiere Aurelia Bis ho avuto un confronto e ho ricevuto dal ministro De Micheli la garanzia del massimo impegno da parte di Anas per quanto concerne la ripresa dei lavori e la conclusione dell' opera, in modo da arrivare alla pubblicazione del bando di gara già entro la fine dell’anno in corso". Cosi commenta in una nota Roberto Arboscello, sindaco di Bergeggi.