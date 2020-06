Ospedale Cairo, Lambertini: "Scelto la strada del fare, altri fanno campagna elettorale"

E' un Paolo Lambertini che non le manda a dire in merito alla questione ospedale "San Giuseppe". Nella giornata odierna, il sindaco di Cairo Montenotte ha fatto il punto della situazione attraverso un video pubblicato su Facebook.

"Cairo ha responsabilmente accettato quella chiusura temporanea (causa Covid-19, ndr) di importanti servizi - spiega il primo cittadino - ma l'amministrazione comunale non è mai stata passiva a questa scelta. A differenza di chi ha cercato in tutti i modi visibilità e polemica, e vedo che continua imperterrito su questa strada. Istituendo fantomatici comitati. Chiedendo aperture senza aver mai alzato un dito concretamente. Facendo richieste demagogiche".

"La nostra amministrazione ha scelto un'altra strada. Ossia la linea del fare - prosegue - Abbiamo immediatamente instaurato un rapporto ufficiale con la Regione e l'Asl 2 affinché rispondessero concretamente alle nostre richieste. Non abbiamo ottenuto solo rassicurazioni, ma anche delle riaperture. E oggi siamo in attesa di avere le ultime risposte relative alla ripresa completa. Come il Punto di Primo Intervento aperto per 24 ore. Ma non solo. Abbiamo chiesto anche garanzie per il futuro dell'ospedale".

"Non siamo interessati a posizioni ideologiche o pretesti da campagna elettorale. Chi vorrà continuare su questa strada dimostrerà di non avere a cuore quello che tutto noi cairesi vogliamo: un ospedale all'altezza delle esigenze della Val Bormida. Abbiamo richiesto e accolto con favore la volontà di fare fronte comune in Consiglio comunale - continua - Fare delle mozioni per poi dire 'questa è la vittoria della minoranza', ci fa capire però che sfortunatamente nulla è cambiato".

"Chi è interessato solo alla demagogia, non cambia atteggiamento neanche nei momenti più delicati. La verità è la più grande vetrina di chi è veramente interessato e sta lavorando per ottenere quello che spetta alla valle. Un ospedale efficiente e con un futuro stabile" conclude il primo cittadino.