Savona, l'assalto dei senza biglietto: in 80 sul treno regionale per Ventimiglia senza titolo di viaggio

A causare il clamoroso ritardo nel Regionale delle 8:28 da Albenga per Ventimiglia non è stato un sovraffollamento di passeggeri ma un vero e proprio esercito di "scrocconi" senza biglietto.

RFI intende fare chiarezza in risposta alla comunicazione di un lettore pervenuta alla nostra redazione questa mattina.

Oggi scriveva il pendolare: "Si chiudono tutte le porte e la capotreno fa scendere un centinaio di persone dal fondo del treno; si riparte alle ore 9,06" (per chi volesse leggere il testo integrale è QUI).

Risponde RFI: "Per la precisione si trattava di 80 persone, tutte senza biglietto. Il transito del treno è stato regolare e senza intoppi fino a Savona e tutto sarebbe potuto procedere normalmente fino a destinazione. Se non fosse che alla stazione di Savona sono salite tutte insieme ben 80 persone tutte prive di biglietto, che cercavano di viaggiare gratis. Ovviamente tra l'allarme dato dai controllori, le procedure di identificazione e lo sbarco dal convoglio ferroviario i tempi si sono dilugati. Il ritardo in questo caso non è imputabile alle ferrovie ma ai "furbetti" che cercano di viaggiare a scrocco".