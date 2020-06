Albenga, auto investe un bambino in via Genova: codice giallo al Santa Corona

Soccorsi mobilitati ad Albenga, intorno alle ore 18, per un bambino investito da un'auto in via Genova, angolo viale Liguria.

Secondo quanto riferito, il mezzo che procedeva a moderata velocità non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto con il bambino che avrebbe improvvisamente attraversato la strada.

Le condizioni del giovanissimo investito non sono gravi, si è comunque reso necessario il trasporto in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Albenga e la Polizia Locale.