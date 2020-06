Calcio, Savona. Un cuscino di fiori per Pierino Prati da parte della tifoseria: "Per sempre ti ricorderemo"

Non poteva mancare un segno di affetto, stima e riconoscenza da parte della tifoseria del Savona nei confronti di Pierino Prati.

La tifoseria unita ha infatti inviato un cuscino di fiori a Fabbrica Durini, frazione di Alzate Brianza, dove stamane si sono svolte le esequie di uno dei più rappresentativi giocatori della storia del Savona.

"Per sempre ti ricorderemo". Firmato Savona biancoblu, questo il contenuto del messaggio inviato a Pierino.

La presenza in loco non è stata possibile a causa delle misure anti covid, ma i tifosi del Vecchio Delfino non hanno voluto comunque far mancare idealmente la loro vicinanza.