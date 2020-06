Impatto tra auto e moto sull'Aurelia tra Pietra e Loano

Impatto, per cause ancora da chiarire, tra una autovettura e una motocicletta sul confine tra i due comuni di Pietra Ligure e Loano.

Ad avere la peggio ovviamente è stato il conducente del mezzo a due ruote, ma fortunatamente non è grave: è stato trasportato in codice giallo per accertamenti all'ospedale Santa Corona.

Per una curiosa coincidenza, nello stesso punto alcuni mesi fa si era verificato un altro incidente, con un camion che aveva divelto un segnale stradale.

Si segnalano rallentamenti sul tratto di strada interessato.