Da 'Temptation Island' e 'Grande Fratello Vip' a Radio Onda Ligure: oggi pomeriggio intervista a 'Pago'

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. L'ospite di oggi sarà Pago, al secolo Pacifico Settembre, cantautore e conosciuto personaggio televisivo.

L'intervista di oggi sarà anche un occasione per presentare la sua nuova canzone intitolata "Tu Lo Sai" , che arriva a quattro anni dall’uscita dell’ultimo singolo, dopo le esperienze televisive di Temptation Island e Grande Fratello VIP. Il nuovo brano, realizzato in versione acustica, non solo anticipa un nuovo progetto musicale, ma rappresenta per il cantautore un nuovo capitolo.

L'intervista andrà in onda alle 17 e 40 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.