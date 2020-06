Alassio, Polizia Municipale: via al servizio serale

Per la verità è partito dal fine settimana scorso, ma proseguirà a giugno e settembre nei fine settimana e a luglio e agosto tutte le sere, il terzo turno di servizio della Polizia Municipale di Alassio.

Dalle 19,30 all'1,30 infatti le pattuglie del comando alassino saranno operative nelle zone più centrali della città.

"E' un'iniziativa che prende il via con l'avvio della bella stagione - spiega Francesco Parrella, Comandante della PM alassina - ogni anno, per la tutela dell'ordine pubblico, del decoro urbano e per la lotta al commercio abusivo. Quest'anno accanto ai servizi abituali sono stati aggiunti quelli relativi al rispetto della nomativa anticontagio ancora in corso:

l'utilizzo delle mascherine ove previsto e necessario, le verifiche dell'applicazione della disciplina cui devono adeguarsi le attività commerciali e quelle di ristorazione e somministrazione aperte, e naturalmente il rispetto del distanziamento sociale".

"Un impegno articolato - aggiunge Angelo Galtieri vice sindaco di Alassio, partito inizialmente per il contrasto al commercio abusivo: un problema tanto del litorale in orario diurno quanto delle zone del passeggio nelle ore serali, insieme agli episodi di vandalismi e di violazioni del decoro urbano che non possiamo tollerare".

"Anche in questo caso - conclude Parrella - stiamo parlando di un servizio che ci vede operare in stretta collaborazione con le altre forze di polizia presenti sul territorio".