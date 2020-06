Due camion prendono fuoco vicino al maneggio di Savona

Nella tarda mattinata odierna i Vigili del fuoco di Savona sono partiti per una segnalazione di un probabile incendio al maneggio cittadino.

Quando sono arrivati sul posto, hanno potuto constatare che la situazione era lievemente diversa: fuori dal maneggio, infatti, un veicolo adibito al trasporto fieno, per cause ancora da accertare (forse un corto circuito o un malfunzionamento) ha preso fuoco.

In brevissimo tempo il fieno ha fatto da "miccia", estendendo le fiamme a un vecchio mezzo per trasporto cavalli ormai in disuso parcheggiato poco lontano.

Fortunatamente, nelle operazioni di spegnimento, non si sono avute persone ferite, ustionate o intossicate da fumi. Nemmeno i cavalli sono stati raggiunti dalle fiamme, né spaventati o turbati emotivamente dalla vicenda. L'unico inconveniente per gli equini è che sarà necessario un ulteriore rifornimento di fieno perché quello destinato a loro è andato carbonizzato.