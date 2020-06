Savona, cane in auto sotto il sole: salvato dalla Polizia di Stato (FOTO)

Nei giorni scorsi un equipaggio delle Volanti è intervenuto verso le ore 11, presso l’area parcheggio vicino all'ospedale San Paolo di Savona per una segnalazione al numero di emergenza 112 di un cittadino che aveva notato, già da diverso tempo, un cane in difficoltà respiratorie all’interno di una vettura chiusa e parcheggiata sotto il sole.

Sul posto i poliziotti hanno trovato in effetti l’animale in affanno respiratorio, ansimare e sbavare abbondantemente. L’auto era chiusa e il finestrino, abbassato solo di pochi cm, non permetteva un adeguato ricambio di aria. Il parabrezza era esposto in pieno sole e la temperatura era elevata, data giornata assolata e l’orario.

Dalla fessura del finestrino abbassato, con un ramo e senza danneggiare l’auto, i poliziotti sono riusciti a sollevare la maniglia di apertura, far uscire il cagnolino e ristorarlo con dell’acqua. La proprietaria, giunta dopo un’ora, è stata denunciata per maltrattamento di animali.