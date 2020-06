Il cinema ligure rinasce dopo il Coronavirus: debutta a Savona la "Creative Academy" di Star-film Liguria

La Star-film Liguria, associazione culturale che da anni lavora nel campo dello spettacolo, in collaborazione con il collettivo artistico DLQ, specializzato in arti visive e cinematografiche, presenta "Creative Academy", un progetto dedicato all'insegnamento dei mestieri nel cinema. L'ambiziosa proposta, attualmente in fase di sviluppo, sarà presentata nell'autunno 2020 quando verrà inaugurata l'attivazione del corso in "Regia e recitazione cinematografica", coordinato da Alessandro Campanile, attore in fiction tv, pubblicità, fiction web ed Enrico Bonino, regista e producer per cinema, fiction, pubblicità e videoclip.

L'esperienza formativa, sarà strutturata come un laboratorio, dove, alla parte teorica verrà affiancata l'esperienza pratica e si rivolgerà a giovani studenti e ad appassionati che desiderano approfondire le discipline dell'audiovisivo.

Seguiti da professionisti che lavorano nel settore, gli allievi, attraverso un percorso interdisciplinare saranno aiutati a sviluppare il proprio potenziale e, i più meritevoli, avranno la possibilità, terminate le lezioni, di fare esperienze tramite stage e tirocini. Il corso in "Regia e recitazione cinematografica" (la cui partecipazione sarà regolata da selezione e numero chiuso), è il primo tassello di un progetto a più ampio respiro, mirato a consolidarsi negli anni in una vera e propria scuola dedita alla valorizzazione e al potenziamento, in ambito formativo, delle arti visive.

L'accademia avrà sede a Savona ma collaborerà con altre realtà di rilievo sia sul territorio nazionale che europeo. Già per il 2021 sono previsti seminari e workshop che ospiteranno eccellenze del mondo dello spettacolo, del cinema e dell'industria dell'intrattenimento.

Il percorso formativo si articola in due anni, dove l'allievo, nel primo anno, acquisirà le tecniche di base della regia e recitazione cinematografica realizzando un film corto diretto dagli allievi registi ed interpretato dagli allievi attori sotto la supervisione dei docenti, nel secondo anno potrà ripetere l'esperienza del primo anno ad un livello avanzato e potendo integrare e completare la preparazione con seminari e workshop tenuti da altri professionisti del settore, casting director, stage sul set e potendo prendere parte a casting per offerte di lavoro.