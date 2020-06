Finale vara il piano di gestione dell'arenile. La consigliere Cileto: "Dove sono finite le spiagge libere?"

"Le spiagge, che l'amministrazione vanta di aver saputo organizzare in maniera sublime, sono una tragedia".

Senza mezzi termini, è pungente la critica che la consigliera del gruppo "Per Finale", Tiziana Cileto, rivolge all'amministrazione di Finale circa quanto annunciato nelle scorse ore sulla regolamentazione degli accessi del litorale finalese non gestito dagli stabilimenti balneari.

O meglio, da quella che fino alla scorsa stagione era la porzione di spiagge libere. L'emergenza Covid19 ha infatti imposto agli enti una riorganizzazione di esse al fine di garantirne il controllo e la sicurezza. Un onere gravoso per le sole casse comunali che ha portato la giunta Frascherelli a trovare accordi con alcuni stabilimenti privati e con i volontari della Protezione Civile. "Il tutto riducendo di molto, forse anche troppo, la porzione di spiagge effettivamente pubbliche" afferma Cileto.

Spiega così la consigliera di minoranza: "Penso a cos'è avvenuto nella spiaggia libera del rione dei Neri, sparita di fatto tra la parte gestita da uno stabilimento e quella organizzata, oppure a levante oltre il molo, dove gli unici accessi alle porzioni di spiaggia pubblica, senza dover obbligatoriamente passare per gli stabilimenti privati convenzionati col Comune, sono disagevoli, tra una scala dissestata e un'altra che termina direttamente su di un cumulo di sabbia. Un altro esempio potrebbe essere quello della SLA nei pressi della foce del Pora, apparsa a chiunque ora un po' 'ingrassata'. In consiglio comunale ho fatto notare tutto ciò e mi è stato risposto che la Regione lo consente".

Insomma, per la consigliera di minoranza si sarebbe ecceduto nello sfruttare le possibilità concesse dall'ente regionale: "Ridurre di così tanto le porzioni veramente libere si poteva, non si doveva. Di fatto Finale sta perdendo le spiagge pubbliche. Questo significa dare una vera e propria mazzata al turismo, agli alberghi e ai ristoranti, con una scelta politica che di sinistra ha veramente poco, nonostante qualcuno abbia definito questa maggioranza come tale".

"Non aveva forse più senso, anziché versare un contributo alla Protezione Civile, impiegare certe somme per affidare il controllo delle spiagge a chi magari è rimasto senza lavoro nel periodo estivo?" Si chiede poi la consigliera.

"Anche questa è una scelta politica - è la risposta -, come quella di usare i vigili tutti i fine settimana a multare e non per controllare le spiagge libere, come ad esempio ho visto fare a Pietra. Fermo restando che ha più diritto di agire il personale delle Forze dell'ordine di un volontario di Protezione Civile".

Ma non è solo l'aspetto turistico a destare preoccupazione nella minoranza. Sono molti i finalesi in attesa di capire come orientarsi per potersi godere la tintarella: "Tutto questo parlando di turismo, ma se poi pensiamo ai finalesi viene difficile pensare possano andare al mare. Perchè se è vero che al Malpasso l'accesso per loro è gratuito, se guardiamo al resto del territorio, dove si tenta di espandere il protocollo di gestione coi privati, diventa sempre più complicato trovare spazi liberi dove trascorrere anche solo un breve scampolo di tempo" conclude Cileto.